Управление проектом и продвижение

Нужен партнера в развитии и продвижении интернет магазина розничной торговли компьютерной и бытовой техникой.требуется специалист программист для поддержки работоспособности сайта и продвижения ,поиска ,привлечения клиентов в сети интернет.

Уже имеется

-готовый сайт vek-on.ru

-собственный склад (с компьютерной и бытовой техникой)

-собственная доставка

-несколько пунктов выдачи товара

-имя,логотип

Предлагаю очень выгодное сотрудничество .С вас поддержка работоспособности сайта ,развитие,продвижение в поисковых системах ,привлечение клиентов в сети интернет.Оплата % с каждой продажи на сайте .

Срочно нужен партнёр.так как сам слабоват в программировании и продвижении сайта.каждый раз искать людей на каждую проблему долго . нужен человек который будет следить за всеми этими процессами .