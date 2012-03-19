Оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок261 просмотр
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Всем Привет!

Для дальнейшего продвижения нуждаюсь во внутренней оптимизации интернет-магазина. А именно:

- исправления всех ошибок

- подготовка к дальнейшему продвижению

- хочется вывести все страницы из под фильтра

- для 500 страниц написать тайтлы, дескрипшны, альты и h1

для связи телефончик: 093-0707-666, 048-701-13-03

12 лет назад
mazaalay
Евгений 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
24 дня назад