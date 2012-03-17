Требуется раскрутка группы ВКонтакте

Требуется раскрутка группы в контакте, повышение кол-ва подписчиков, а также ваши предложения. Также наполнение и дизайн, если это в вашей силе, то можем также поручить вам.

Обязательные условия:

В заявках просим указывать сразу для наглядности хотя бы приблизительную цену и что вы готовы сделать за эту сумму! Что касается предоплаты, то ее не будет! Так как в этом вопросе замещено очень много разводил...поэтому как только мы увидим ваш профессиональный подход и какой то результат....тогда сразу переводим вам деньги! В данный момент для работы готовы вам дать пять групп!