Ведение adwords и директ

-Оформить, наполнить, и раскрутить группу в Контакте. Спортивное питание, спортивная одежда.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно грамотно вести контекстную рекламу интернет-магазина в adwords и директ.
Тематика - спорт. товары, детские товары.
Требования: опыт в этой сфере, понимание рынка, умение понять товар и составить объявление.
Также кампании нужно будет вести или в наших акаунтах или управлять нашим акаунтом через спец. учетные записи рекламных агенств.
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