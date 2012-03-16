Ведение adwords и директ

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок153 просмотра
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Нужно грамотно вести контекстную рекламу интернет-магазина в adwords и директ.

Тематика - спорт. товары, детские товары.

Требования: опыт в этой сфере, понимание рынка, умение понять товар и составить объявление.

Также кампании нужно будет вести или в наших акаунтах или управлять нашим акаунтом через спец. учетные записи рекламных агенств.

12 лет назад
VVitovt
Тицкий 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад