Нужна консультация по SEO

Добрый день! Есть сайт, возраст больше года. Сейчас тиц 50. Нужно поднять до 100 и больше. Использовать только белые методы. Не SAPE и подобные ей, так как платить по факту не собираюсь. Плачу один раз ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Задача такая: есть сайт по юмору http://humorial.ru
Есть фразы, по которым его нужно продвигать (226 штук) и файл, где каждой фразе указана релевантная страница, а так же указана частотность (по данным wordstat для фразы в кавычках) и текущая позиция в яндекс и гугл.
Данный файл прилагаю в виде вложения.
Есть небольшой бюджет на продвижение, который планируется потратить на покупку ссылок в gogetlinks и других системах покупки вечных ссылок.
Нужно дать консультацию и ответить на следующие вопросы:
1. какие именно ссылки, с какими анкорами, как и где нужно покупать, чтобы трафик из поисковиков в результате таких действий был максимальным.
2. как нужно организовать/реорганизовать контент на сайте, чтобы трафик из поисковиков по выбранным фразам был максимальным.
3. какие тексты нужно написать для сайта и какие новые страницы создать, чтобы трафик из поисковиков по выбранным фразам был максимальным.
4. как лучше переопределить продвигаемые страницы по каким-то из фраз.
5. любые другие вещи, которые вы посчитаете нужными указать для того, чтобы по выбранным фразам трафик из поисковиков был максимальным.
Пишите Вашу цену и сроки на решение этой задачи.
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