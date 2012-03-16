Нужна консультация по SEO

Здравствуйте.

Задача такая: есть сайт по юмору http://humorial.ru

Есть фразы, по которым его нужно продвигать (226 штук) и файл, где каждой фразе указана релевантная страница, а так же указана частотность (по данным wordstat для фразы в кавычках) и текущая позиция в яндекс и гугл.

Данный файл прилагаю в виде вложения.

Есть небольшой бюджет на продвижение, который планируется потратить на покупку ссылок в gogetlinks и других системах покупки вечных ссылок.

Нужно дать консультацию и ответить на следующие вопросы:

1. какие именно ссылки, с какими анкорами, как и где нужно покупать, чтобы трафик из поисковиков в результате таких действий был максимальным.

2. как нужно организовать/реорганизовать контент на сайте, чтобы трафик из поисковиков по выбранным фразам был максимальным.

3. какие тексты нужно написать для сайта и какие новые страницы создать, чтобы трафик из поисковиков по выбранным фразам был максимальным.

4. как лучше переопределить продвигаемые страницы по каким-то из фраз.

5. любые другие вещи, которые вы посчитаете нужными указать для того, чтобы по выбранным фразам трафик из поисковиков был максимальным.

Пишите Вашу цену и сроки на решение этой задачи.