Доски объявлений и форумы

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки134 просмотра
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Добрый день

Интересует постоянное сотрудничество.

Необходимо :

Рассылка объявлений по доскам и форумам. Несколько сайтов и несколько разных тематик. Отчёт с адресами опубликованных объявлений. Предложите свою цену и условия. Оплата web-money или любой способ.

С уважением Роман

12 лет назад
xxxcmv
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад