Приватный проект для Михаила Оплаканца (werter2)

Добрый день! Есть сайт, возраст больше года. Сейчас тиц 50. Нужно поднять до 100 и больше. Использовать только белые методы. Не SAPE и подобные ей, так как платить по факту не собираюсь. Плачу один раз ...
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