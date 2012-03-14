Разбор семантического ядра для портала автозапч.

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Полный разбор семантического ядра для портала автозапчастей

Суть задачи.

Необходимо сделать полный разбор семантического ядра для портала по продаже автомобильных запчастей.

В том числе семантику всех автомобльных запчастей.

сайты дл примера:

www.zzap.ru

www.exist.ru

www.autopark.su

около 5К запросов, возможно больше, возможно меньше

для начала берём 10 марок:

Lexus, AUDI, BMW, Infiniti, Mercedes, Toyota, Volkswagen, Nissan, Subaru, Volvo

В общем нужны все запросы связанные с поиском автозапчастtq

12 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад