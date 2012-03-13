Составить список ключей

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки130 просмотров
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Необходимо составить список ключей для текста, описывающий товар. Рассмотрю вариант полного написания сео уникального текста для товара. 130 ед товара.

12 лет назад
Anastasiya_A
Анастасия 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
turok239
Сергей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$130
2 дня