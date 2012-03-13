Продвижение (инвестиции и сетевой маркетинг)

Тематика: вклады, инвестиции, сетевой маркетинг.

Главная задача – увеличить аудиторию, повысить конверсию этой аудитории в участников. То есть нужна совместная работа по маркетингу, а не просто покупка ссылок для ключевых слов.

О методах имею небольшое представление, поэтому пишите предложения в skype, будем обсуждать. skype: medaxin

Пожалуйста, пишите сразу краткое предложение.

Специалист нужен один из лучших, поэтому новичкам и тем у кого нет большого опыта просьба не беспокоить. Не теряйте ваше и наше время.

Очень приветствуются стратегии по быстрому выходу в ТОП. Только белые методы. Проект геоНЕзависимый. Сем. ядра можно сказать нету.

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