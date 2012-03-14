Сайт в топ яндекса

Сайт о жалюзи и рулонных шторах. Самого сайта ещё нет, но если это поможет - для расчёта можно ориентироваться на proma.ru, т.к. будет делаться нечто похожее, но без разделов для дилеров и производителей. В общем, витрина будет.

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Я так понимаю, что сайт лучше сразу делать с учёт ваших рекомендаций, чтоб потом не переделывать.

Интересуют ориентировочные сроки вывода, стоимость такой работы (под ключ) по этим словам в топ и сам порядок работы. Спасибо.