Раскрутка CS сервера

Требуется раскрутка интернет магазина Нужны целевые клиенты по определенным регионам. магазин планируем рекламировать в ЯМ и Директе Сначала по холодильникам и кондиционерам, далее по остальным разделам. Надеемся на долгосрочное сотрудничество. нужен человек с опытом, чтобы в наличии были примеры ...