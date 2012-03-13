Увеличение тИЦ сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки145 просмотров
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Есть задача по наращиванию тИЦ для сайта-справочника для увеличения монетизации.

Жду заявки или сообщения.

ПРОШУ указывать бюджет, этапы оплаты и гарантии.

Заинтересован в постоянном сотрудничестве по SEO направлению вообще и в направлении монетизации проектов в частности, возможно сотрудничество на % и другие варианты.

12 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов