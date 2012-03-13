Подбор площадок для Sape.ru

$167
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки161 просмотр
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Нужен человек, который будет по составленному нами алгоритму подбирать площадки для закупки ссылок на бирже Sape.ru

500-1000 ссылок в месяц

Оплата 5000 руб. за подбор 1000 ссылок.

С успешными кандидатами оплата обсуждается.

12 лет назад
EldarVteme
Эльдар 
34 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
4 года назад