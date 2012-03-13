Продвижение интернет-магазина бытовой техники

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок167 просмотров
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В магазине 4000+ товара. Необходимо оптимизировать магазин и продвинуть в поисковых системах.

Оговариваем сроки, цену, и гарантий(А именно что через месяц, 2 или 3 мне не хотелось бы искать другого оптимизатора.) Ищем человека, который возьмется на длительный срок.

Skype: htc_Storm

12 лет назад
zeonov
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад