Продвижение интернет-магазина бытовой техники

Необходимо подобрать ключевые слова для сайта umelya.ru Сообщите цену!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В магазине 4000+ товара. Необходимо оптимизировать магазин и продвинуть в поисковых системах.
Оговариваем сроки, цену, и гарантий(А именно что через месяц, 2 или 3 мне не хотелось бы искать другого оптимизатора.) Ищем человека, который возьмется на длительный срок.
Skype: htc_Storm
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