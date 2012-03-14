Настроить экспорт каталога в яндекс-маркет

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Требуется настроить автоматический экспорт каталога в яндекс-маркет. Экспорт из mysql в формате YML через крон.

Наличие и цены обновляются ежедневно, добавление новых товаров раз в неделю. Категория товаров: CD, DVD, винил. Кол-во - 400тыс. Формат для всех товаров одинаковый.

12 лет назад
xanadoo
Антон 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов