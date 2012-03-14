Провести аудит настроек google adwords

Ведение акаунта в Сапе, ггл, ратапост.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть рекламная кампания для интернет-магазина в google adwords.
Необходимо провести аудит имеющихся настроек и предложить/внести обоснованные изменения в них с целью оптимизации в рамках установленного бюджета.
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