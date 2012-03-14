Провести аудит настроек google adwords

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок140 просмотров
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Есть рекламная кампания для интернет-магазина в google adwords.

Необходимо провести аудит имеющихся настроек и предложить/внести обоснованные изменения в них с целью оптимизации в рамках установленного бюджета.

12 лет назад
orlandotem
Макс 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад