Продвижение в социальных сетях

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо оставлять сообщения в социальных сетях о новом проекте.

Территориальный таргетинг - Санкт-Петербург

Оплата за каждое сообщение.

Предоставлении полного отчета обязательно.

Бюджет 1000 у.е

В предложении указать стоимость одного сообщения и срок выполнения.

12 лет назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
15 дней назад