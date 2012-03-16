Оптимизация сайта

Добрый день! Есть сайт, возраст больше года. Сейчас тиц 50. Нужно поднять до 100 и больше. Использовать только белые методы. Не SAPE и подобные ей, так как платить по факту не собираюсь. Плачу один раз ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
имеется сайт по тематике: "ремонт кулеров" который находится на 1м месте в ян и долгое вреся держит свои позиции. сейчас создали новый дизайн, и необходиом сверстать новый дизайн к сущ. сайта таким образом чтобы сайт не потерял свои позиции в топе. работу будет проверять знаю.человек
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