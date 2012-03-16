Оптимизация сайта

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки157 просмотров
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имеется сайт по тематике: "ремонт кулеров" который находится на 1м месте в ян и долгое вреся держит свои позиции. сейчас создали новый дизайн, и необходиом сверстать новый дизайн к сущ. сайта таким образом чтобы сайт не потерял свои позиции в топе. работу будет проверять знаю.человек

12 лет назад
lilitlilo
Татьяна 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$100
3 дня