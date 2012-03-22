Внутренняя оптимизация + продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен5 заявок216 просмотров
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Добрый день! Необходимо сделать полную внутреннюю оптимизацию сайта + вывести в топ по некоторым запросам.

Интересует оплата за результат.

12 лет назад
atlasgps
Олег 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Vade_maaR
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$120
3 дня
Результатом работы очень даволен! Вадим - мастер своего дела. Сделал все очень качественно и в срок. Будем сотрудничать дальше.
Хороший заказчик, рекомендую! Спасибо за сотрудничество!