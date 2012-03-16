Нужен трафик для 2-х сайтов

Добрый день! Есть сайт, возраст больше года. Сейчас тиц 50. Нужно поднять до 100 и больше. Использовать только белые методы. Не SAPE и подобные ей, так как платить по факту не собираюсь. Плачу один раз ...
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Тематика сайтов "Заработок в Интернете"
Есть особенность, домен сайта меняется один раз в неделю,а на втором сайте меняется раз в месяц!
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