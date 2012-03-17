Нужен seo-аудит сайта + текстовый аудит

Есть проблема идентификации яндексом страниц сайта. Необходимо обеспечить страниц в поиске 6000. Вся остальная информация по запросу. www.inaccent.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен seo-аудит сайта + нужен текстовый аудит
Нужен seo-аудит сайта по www.allmebel-msk.ru/ + нужен текстовый аудит. Хочу увидеть техническое задание на внутренюю техническую оптимизацию сайта и ТЗ на тексты. Все ТЗ на тексты и ТЗ на оптимизацию по указанным запросам.
+ существует указать сайт www.allmebel-spb.ru/. Что с ним делать, если мы продвигаем сайт по Москве?
Оплата веб-мани по факту выполнения.
Срок 17:00 18 марта 2012 года.
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