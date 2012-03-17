Решить проблему с Яндексом

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки199 просмотров
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Есть проблема идентификации яндексом страниц сайта. Необходимо обеспечить страниц в поиске 6000.

Вся остальная информация по запросу. www.inaccent.ru

12 лет назад
Accent
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
dimkinpark
Дмитрий 
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$50
1 день