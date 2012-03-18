Продвижение сайта

$300
Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок225 просмотров
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Добрый день.

Необходимо продвижения сайта. Сайту 3 года, в продвижении в сапе более года.

В гугле успешно, в яндексе надо работать. Траффик- 4000 уник. в месяц в среднем. Необходимо

увеличение траффика в 3-7 раз за 6 мес. Потенциал роста есть. Подробности в личку, при

заинтересованности. Оплата - ссылочное + 10 тыс. месяц. Оптимизатор нужен для постоянного

сотрудничества на удаленку. Спасибо.

12 лет назад
deh222
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад