Продвижение сайта

Добрый день.

Необходимо продвижения сайта. Сайту 3 года, в продвижении в сапе более года.

В гугле успешно, в яндексе надо работать. Траффик- 4000 уник. в месяц в среднем. Необходимо

увеличение траффика в 3-7 раз за 6 мес. Потенциал роста есть. Подробности в личку, при

заинтересованности. Оплата - ссылочное + 10 тыс. месяц. Оптимизатор нужен для постоянного

сотрудничества на удаленку. Спасибо.