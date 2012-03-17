Нужна подробная кампания контекстной рекламы

Необходимо создать подробную компанию контекстной рекламы. Сайт konditsionery-spb.ru/. Один запрос = одно объявление. То есть точно не меньше 3000 объявлений. Создавать компанию нужно в агрегаторе (например, elama или какой-то еще – на ваше усмотрение). Предложения по созданию компании в автоматических сервисах не рассматриваются. От вас цена создания (можно указать цену за 1 объявление) и сроки.