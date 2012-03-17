Нужна подробная кампания контекстной рекламы

Продвинуть сайт tricolortut.ru по запросам, по всей России: регистрация триколор 3177 триколор тв регистрация ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать подробную компанию контекстной рекламы. Сайт konditsionery-spb.ru/. Один запрос = одно объявление. То есть точно не меньше 3000 объявлений. Создавать компанию нужно в агрегаторе (например, elama или какой-то еще – на ваше усмотрение). Предложения по созданию компании в автоматических сервисах не рассматриваются. От вас цена создания (можно указать цену за 1 объявление) и сроки.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Cоздание и ведение аккаунта в Twitter.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тематика- оперативная полиграфия, печать на сувенирной продукции, регион- Россия, Краснодарский край Около года назад воспользовался услугами 1ps.ru, результат не удовлетворил. Сайт http://mkrgroup.ru Если нужен доступ- предоставлю, рекомендации приму к сведению. Указывайте свою цену, сроки. Не откажусь от предположительной ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Мне нужна информация по работе с СДЛ сайтами. От 0 до глобального сайта .С чего начать, как строить и тд .В личке обо всем поговорим в том числе и о денежной стороне!Закрыт12 лет назад
Требуется раскрутка группы в контакте, повышение кол-ва подписчиков, а также ваши предложения. Также наполнение и дизайн, если это в вашей силе, то можем также поручить вам. Обязательные условия: В заявках просим указывать сразу для наглядности хотя ...Закрыт12 лет назад
- $60
Нужен seo-аудит сайта + нужен текстовый аудит Нужен seo-аудит сайта по www.allmebel-msk.ru/ + нужен текстовый аудит. Хочу увидеть техническое задание на внутренюю техническую оптимизацию сайта и ТЗ на тексты. Все ТЗ на тексты и ТЗ на ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть проблема идентификации яндексом страниц сайта. Необходимо обеспечить страниц в поиске 6000. Вся остальная информация по запросу. www.inaccent.ruПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Ищем Фрилансера на постоянную работу. Задачи. 1) Привлечение клиентов. Сфера Импорт Экспорт с Азиатским рынком. Оптовая Торговля. 2) Составление и продвижение коммерческих предложений. 3) Реклама. Форумы, Соц.сети, объявления. Творческий подход поиска решений. 4) Первичная фильтрация клиентов. 5) Работа на ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужно грамотно вести контекстную рекламу интернет-магазина в adwords и директ. Тематика - спорт. товары, детские товары. Требования: опыт в этой сфере, понимание рынка, умение понять товар и составить объявление. Также кампании нужно будет вести или в ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт12 лет назад
-Оформить, наполнить, и раскрутить группу в Контакте. Спортивное питание, спортивная одежда.Закрыт12 лет назад