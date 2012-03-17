Нужна помощь по СДЛ сайту

Требуется раскрутка группы в контакте, повышение кол-ва подписчиков, а также ваши предложения. Также наполнение и дизайн, если это в вашей силе, то можем также поручить вам. Обязательные условия: В заявках просим указывать сразу для наглядности хотя ...
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Мне нужна информация по работе с СДЛ сайтами. От 0 до глобального сайта .С чего начать, как строить и тд .В личке обо всем поговорим в том числе и о денежной стороне!
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