Аудит и оптимизация

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок116 просмотров
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Приветствую.

Нужно провести аудит сайта www.ra-prizma.ru

и подготовить ТЗ на оптимизацию.

Сроки - не "завтра", но и не "летом".

12 лет назад
RA_PRIZMA
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dimkinpark
Дмитрий 
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$40
1 день