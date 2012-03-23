Реклама проекта в соц. сетях

Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки187 просмотров
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Нужно создать более-менее оптимальную рекламу моего сайта в социальных сетях (преимущественно в вконтакте). skype: Alesha2001 (который из Москвы, там их двое). Пишите Ваши предложения в скайп.

12 лет назад
DK9
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
Выбранный исполнитель
7Life
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$20
2 дня
Раскручивал и оформлял группу в ВК и аккаунт в Твиттере. Сделал всё быстро и качественно и недорого. Очень доволен. Спасибо!