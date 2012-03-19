Продвижение сайта

Тематика - хостелы Петербурга (seo затрагивает и смежные тематики - гостиницы, отели, под которые готовятся спец. посадочные страницы)

Этапы работ:

- анализ всей статистики сайта (аудит) - уточнение семантического ядра

- аудит структуры сайт и уточнение техзадания по поводу как подготовить сайт (это делают разработчики)

- ТЗ на все тексты, которые понадобятся (какие слова использовать на каких страницах и с какой частотой) - тексты мы напишем сами

- после этого можно запускать закупку ссылок.