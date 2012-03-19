Продвижение сайта в соцсетях

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется продвижение сайта http://woker.org/ в социальных сетях (вконтакте, фейсбук).

Тематика нашего сайта: Доставка азиатской еды, азиатская кухня, доставка еды, wok, woker, доставка еды в коробочках.

По-возможности указать стоимость продвижения.

12 лет назад
Tolyt
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад