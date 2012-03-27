Продвижение Интернет-магазина

$250
Поисковые системы (SEO)Завершен13 заявок236 просмотров
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Доброго времени суток!

Требуется продвижение (возможно оптимизация) интернет магазина по запросам Топ 5- Топ 10 в Google и Yandex:

-Игровые костюмы

-Ролевые костюмы

-Сексуальные костюмы

-Чулки

-Пеньюары

-Корсет

-Корсеты

-Клубные платья

-Стикини

Интернет магазин на WebAsyst.

p.s. бюджет у нас ограничен.

12 лет назад
sana244
Оксана 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
12 лет назад
$250
2 дня
Аудит был поведен оперативно. Спасибо! Будем сотрудничать по продвижению сайта.
Хороший заказчик , рекомендую!