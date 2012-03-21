Продвижение сайта на форумах (строительство)

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка97 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1) нужно найти 10-20 наиболее посещаемых форумов по тематике строительство(регион Киев).

2) составить грамотное сообщение о предоставляемых услугах(строительство котеджей, домов и т.д. - полный перечень и адрес сайта дам исполнителю)

3) поддерживать темы в актуальном состоянии

Указывайте стоимость по пунктам 1 и 2 и отдельно стоимость поддержки тем(помесячно)

Предпочтение фрилансерам, у которых есть опыт подобной работы - напишите ссылку на одну из тем, которую ведете (можно в личку).

В аську и skype не писать.

12 лет назад
damour
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад