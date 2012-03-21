Продвижение сайта на форумах (строительство)

Доброго времени суток! Требуется продвижение (возможно оптимизация) интернет магазина по запросам Топ 5- Топ 10 в Google и Yandex: -Игровые костюмы -Ролевые костюмы -Сексуальные костюмы -Чулки -Пеньюары -Корсет -Корсеты -Клубные платья -Стикини Интернет магазин на WebAsyst. p.s. бюджет у нас ограничен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) нужно найти 10-20 наиболее посещаемых форумов по тематике строительство(регион Киев).
2) составить грамотное сообщение о предоставляемых услугах(строительство котеджей, домов и т.д. - полный перечень и адрес сайта дам исполнителю)
3) поддерживать темы в актуальном состоянии
Указывайте стоимость по пунктам 1 и 2 и отдельно стоимость поддержки тем(помесячно)
Предпочтение фрилансерам, у которых есть опыт подобной работы - напишите ссылку на одну из тем, которую ведете (можно в личку).
В аську и skype не писать.
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