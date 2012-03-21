Продвижение сайта на форумах (строительство)

1) нужно найти 10-20 наиболее посещаемых форумов по тематике строительство(регион Киев).

2) составить грамотное сообщение о предоставляемых услугах(строительство котеджей, домов и т.д. - полный перечень и адрес сайта дам исполнителю)

3) поддерживать темы в актуальном состоянии

Указывайте стоимость по пунктам 1 и 2 и отдельно стоимость поддержки тем(помесячно)

Предпочтение фрилансерам, у которых есть опыт подобной работы - напишите ссылку на одну из тем, которую ведете (можно в личку).

В аську и skype не писать.