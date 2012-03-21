Продвижение сайта

Доработка, оптимизация, аудит сайта http://star-fights.ru/. Также нужны предложения по раскрутке. Сайт "не контентный", поэтому нужен нестандартный подход в продвижении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продвижение строительного сайта в топ 3 яндекса по следующим запросам;
асфальтирование
благоустройство территорий
укладка асфальта
укладка тротуарной плитки
укладка брусчатки
сайт http://moskladka.ru/
домену 2 года . продвижение идет 2 месяца начало третьего, текст уникальный!
укажите итоговую сумму и конкретный срок попадания в топ3. оплата по частям или по результату продвижения
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