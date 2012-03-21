Продвижение сайта

$300
Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок154 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется продвижение строительного сайта в топ 3 яндекса по следующим запросам;

асфальтирование

благоустройство территорий

укладка асфальта

укладка тротуарной плитки

укладка брусчатки

сайт http://moskladka.ru/

домену 2 года . продвижение идет 2 месяца начало третьего, текст уникальный!

укажите итоговую сумму и конкретный срок попадания в топ3. оплата по частям или по результату продвижения

12 лет назад
Kairo
Игорь 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
dad113
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$200
30 дней
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