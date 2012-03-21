Срочно разбор семантики

Новому интернет магазину (сувенирная продукция) необходим человек способный продвинуть сайт в основных поисковых системах. Сайт на английском языке. Рассчитан исключительно на англоязычную аудиторию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Готовы на постоянное сотрудничество, гарантируем объёмы на 3000р в месяц
По всем данным направлениям необходимо собрать все фразы связанные с ветеринарией, в случае отсутствия статистики по очевидным таким как"ветеринар на дом" предложить все равно.
клинический анализ крови;
физиологичнские параметры крови грызунов;
физиологичнские параметры крови рептилий;
гемопаразиты:
бабезии,
гемобартонеллы,
анаплазмы,
эрлихии;
дирофилярии,
дифференциальная диагностика анемий;
бластные клетки;
лейкоз;
клинический анализ мочи;
сооотношение белка к креатинину в моче;
микроальбуминурия;
бактериологическое исследование мочи;
Экто-и эндопаразиты;
копрология;
степень перевариваемости компонентов корма;
аллергопробы;
Скоч-тест;
дерматофиты,
стригущий лишай;
химилюминесцентная диагностика;
выявление времени овуляции;
цитология влагалищных мазков;
хламидиоз,
токсоплазмоз,
герпес вирус,
микоплазмоз,
панкреатическая эластаза,
панкреатическая липаза,
вирусные инфекции собак и кошек,
биохимический анализ крови,
диагностика сахарного диабета,
глюкоза,
фруктозамин,
инсулин,
бесплодие,
вязка,
кастрация,
стерилизация,
узи,
прогестерон, вакцинация, пиометра, вызов на дом, диагностика бесплодия,клиника на савеловской, прием терапевта, ведение беременности, кесарево сечение, интерпретация результатов анализов
По всем этим фразам разобрать семантику - отсеить лишние - нужны профильные запросы - образно - инсулин для собак, инсулин для кошек, инсулин для животных итд
Полученые ключи нужно заполнить в форму:
ЗАПРОС, ЧАСТОТНОСТЬ и ТЧ запроса (запрос в ковычках)
Форму вышлем.
Оплата:
до 1000 запросов - 0.5 р за запрос
от 1000 запросов до 3000 запросов - 0.4 р за запрос
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
1) нужно найти 10-20 наиболее посещаемых форумов по тематике строительство(регион Киев). 2) составить грамотное сообщение о предоставляемых услугах(строительство котеджей, домов и т.д. - полный перечень и адрес сайта дам исполнителю) 3) поддерживать темы в актуальном состоянии Указывайте стоимость ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Доброго времени суток! Требуется продвижение (возможно оптимизация) интернет магазина по запросам Топ 5- Топ 10 в Google и Yandex: -Игровые костюмы -Ролевые костюмы -Сексуальные костюмы -Чулки -Пеньюары -Корсет -Корсеты -Клубные платья -Стикини Интернет магазин на WebAsyst. p.s. бюджет у нас ограничен.Завершен12 лет назад
Требуется поднятие ТИЦ сайту http://zonesoftware.ruПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно провести работы по сео оптимизации модулей на Wordpress. Минимум - уникальные заголовки и прочие теги метатеги, перелинковка страниц и карта сайта в формате xml, лайки социальных сетей. Точного списка модулей у меня нет, но ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Тематика - хостелы Петербурга (seo затрагивает и смежные тематики - гостиницы, отели, под которые готовятся спец. посадочные страницы) Этапы работ: - анализ всей статистики сайта (аудит) - уточнение семантического ядра - аудит структуры сайт ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт12 лет назад
Всем привет. Необходимо продвижение сайта. Регион - Беларусь. Подробности - в личку.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нам требуется помощь в регистрации аккаунта adsense.Завершен12 лет назад
Требуется продвижение сайта http://woker.org/ в социальных сетях (вконтакте, фейсбук). Тематика нашего сайта: Доставка азиатской еды, азиатская кухня, доставка еды, wok, woker, доставка еды в коробочках. По-возможности указать стоимость продвижения.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно создать более-менее оптимальную рекламу моего сайта в социальных сетях (преимущественно в вконтакте). skype: Alesha2001 (который из Москвы, там их двое). Пишите Ваши предложения в скайп.Завершен12 лет назад