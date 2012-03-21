Срочно разбор семантики

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По всем данным направлениям необходимо собрать все фразы связанные с ветеринарией, в случае отсутствия статистики по очевидным таким как"ветеринар на дом" предложить все равно.

клинический анализ крови;

физиологичнские параметры крови грызунов;

физиологичнские параметры крови рептилий;

гемопаразиты:

бабезии,

гемобартонеллы,

анаплазмы,

эрлихии;

дирофилярии,

дифференциальная диагностика анемий;

бластные клетки;

лейкоз;

клинический анализ мочи;

сооотношение белка к креатинину в моче;

микроальбуминурия;

бактериологическое исследование мочи;

Экто-и эндопаразиты;

копрология;

степень перевариваемости компонентов корма;

аллергопробы;

Скоч-тест;

дерматофиты,

стригущий лишай;

химилюминесцентная диагностика;

выявление времени овуляции;

цитология влагалищных мазков;

хламидиоз,

токсоплазмоз,

герпес вирус,

микоплазмоз,

панкреатическая эластаза,

панкреатическая липаза,

вирусные инфекции собак и кошек,

биохимический анализ крови,

диагностика сахарного диабета,

глюкоза,

фруктозамин,

инсулин,

бесплодие,

вязка,

кастрация,

стерилизация,

узи,

прогестерон, вакцинация, пиометра, вызов на дом, диагностика бесплодия,клиника на савеловской, прием терапевта, ведение беременности, кесарево сечение, интерпретация результатов анализов

По всем этим фразам разобрать семантику - отсеить лишние - нужны профильные запросы - образно - инсулин для собак, инсулин для кошек, инсулин для животных итд

Полученые ключи нужно заполнить в форму:

ЗАПРОС, ЧАСТОТНОСТЬ и ТЧ запроса (запрос в ковычках)

Форму вышлем.

Оплата:

до 1000 запросов - 0.5 р за запрос

от 1000 запросов до 3000 запросов - 0.4 р за запрос

12 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
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