Раскрутка группы ВКонтакте

Здравствуйте, нужно вывести в поиск новый, только что зареганый сайт - по таким вот словам -- mysite.ru и www.mysite.ru и mysite на яндекс и гугл *ссылку не хочу светить здесь - обращайтесь в ЛС
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Нужно добавить 3000 живых человек
Обязательное условие, не более 10% убитых, взломанных и ритривов
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