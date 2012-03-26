Настройка Яндекс Директа

Поисковые системы (SEO)Завершен6 заявок108 просмотров
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Необходимо настроить компанию в Яндекс директ!

Есть существующая компания с 10-ю объявлениями,но очень мало показов и кликов в сутки.

Требуется профессиональный подход и корректировка компании!

12 лет назад
goldmansachs
Александр 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
z-o-m-b-i-e
Александр 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Настроил как нужно ,в течении одного часа,объяснил все тонкости "директа" Выражаю благодарность!
Отличный заказчик
Prk
36 летКанада
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
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