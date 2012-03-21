Настроить рекламную кампанию с ретаргетингом

Для сайта нужно настроить рекламную кампанию в google.adwords при которой:

пользователям, гуляющим по другим сайтам будет показываться реклама нашего же сайта с предложением вернуться и выполнить какое-то действие (ретаргетинг)

от исполнителя нужны чёткие инструкции:

1. Что нужно разместить в коде сайта для отслеживания целей

2. Как настроить рекламную кампанию, работающую с этими "крошками"

готов ответить на уточняющие вопросы в личке