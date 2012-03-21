Продвижение сайта по поисковым запросам.

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок212 просмотров
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Нужно продвигать наш сайт. Запросы не очень сложные, сайт до этого "продвигался".

Пишите свои условия сотрудничества, оплата в месяц за продвижение (от-до), какой вообще план продвижения (пример: мы составляем список запросов, за 3 месяца сайт продвигается по 5 запросам или др.), делаете ли Вы отчет о проделанной работе.

Обязательное условие - начало оплаты строго после того, как сайт по 1-2 ключевым запросам (не "высокочастотным", но важным для нас) окажется на первой странице (а лучше даже в топ 5). Сроки должны быть выполнены, например, "через месяц по этому запросы вы на первой странице" - это прописывается в договоре сразу.

Возможно сбр, возможно заключение договора.

"Черные" методы продвижения не интересуют, лучше плавный нарост хорошей ссылочной массы.

12 лет назад
ArinaIvanova
Арина 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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