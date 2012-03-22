Оптимизация и продвижение сайта в Yandex

Интересует раскрутка сайта www.motul-auto.ru на форумах т.е. создание темы для обсуждения, регистрация под разными никами, вопрос -ответ, реклама сайта, реклама долна быть ненавящивой, чтоб у клиента, создавалось впечатление, что советуют обычные потребители, соблюдение правил форумов, ...
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Сайт создан осенью 2011 г. www.baumer.su
Интересует оптимизация и раскрутка сайта в Yandex.
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