Доработка/ правка Яндекс-карты

Пример: есть сайт: http://kronooriginal.esignserver2.com/gallery.do, как пример. Надо сделать такое же.
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Здравствуйте.
Нужно внести изменения в работу карты с объектами на 2-х идентичных сайтах.
Пример http://msk.spodryadom.ru/poselki-na-karte.html
На сайте выводится на 4-страницах.
Обновить до последнего изменения апи яд-карт.
Сейчас там наши картинки-круги для каждой категории, нужно заменить на балуны с картинками работа по такому принципу:
http://wp.realia.byaviators.com/
Названия страниц вместо "поселки на карте" - "объекты на карте".
В фильтре карты вместо "первичка, вторичка, аренда" - "квартиры, коттеджи/таунхаусы, земельные участки"
заменить совместно ссылки на карты.
Увеличить зум.
В открывающейся подсказке вывести нужную мне информацию с сайта.
На странице поселка подсказку сделать открытой.
Отсчет километража на одном сайте работаем правильно - считает от мкад, на втором просто продублировали карту - исправить чтоб отсчет был от кад.
Оплата 3000 руб. КИВИ.
Обязателен разговорный скайп.
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