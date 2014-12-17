Доработка/ правка Яндекс-карты

Здравствуйте.

Нужно внести изменения в работу карты с объектами на 2-х идентичных сайтах.

Пример http://msk.spodryadom.ru/poselki-na-karte.html

На сайте выводится на 4-страницах.

Обновить до последнего изменения апи яд-карт.

Сейчас там наши картинки-круги для каждой категории, нужно заменить на балуны с картинками работа по такому принципу:

http://wp.realia.byaviators.com/

Названия страниц вместо "поселки на карте" - "объекты на карте".

В фильтре карты вместо "первичка, вторичка, аренда" - "квартиры, коттеджи/таунхаусы, земельные участки"

заменить совместно ссылки на карты.

Увеличить зум.

В открывающейся подсказке вывести нужную мне информацию с сайта.

На странице поселка подсказку сделать открытой.

Отсчет километража на одном сайте работаем правильно - считает от мкад, на втором просто продублировали карту - исправить чтоб отсчет был от кад.

Оплата 3000 руб. КИВИ.

Обязателен разговорный скайп.