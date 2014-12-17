Cкрипт регулярного парсинга сайта

В общем нужен скрипт сайта для приема и оплаты заказов, мы занимаемся предоставлением услуг по добавлению объявлений в доски объявлений, регистрация в каталогах, и наконец-то решили автоматизировать процесс обработки заказов. Необходим функционал: 1. Личный кабинет пользователя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется скрипт регулярного парсинга сайта: http://www.shop-avallon.ru/Catalog/
на вывод требуется:
- название товара
- артикул
- цена
- наличие
формат желательно csv
- Похожие заказы
- $222Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Требуется разработать "front-end" часть приложения. ТЗ пока нет. Предполагается длительное сотрудничество. Требуются предварительные консультации При разработке приложения: 1 Должны использоваться JS-фрэймворки (прежде всего jquery, angular и пр.). 2 Должны ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
В шаблоне CSS и Html Проставить Теги h1 h2 Мета. Настроить Теги в админке. В Шаблоне Настроить Описание . В шаблоне Для Оптимизации Магазина. Задание длинное получилось. За то подробное с картинками ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходим специалист со знанием SSH + навыками базового программирования. Имеется доступ к сайту по SSH. Нужно скопировать раздел, переименовать и удалить лишние данные. В обоих частях - front-end + админка.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать с нуля под ключ аналог портала flagma.ua без модулей по поиску грузов и транспорта (Только объявления, компании, работа) Указывайте цену, срок разработки, примеры работ и скайп для связи. Без скайпа с вами не свяжутсяВеб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать сравнение товаров как на этом сайте http://guardian.ru/products/steel-doors/comparison-steel-doors/, сайт работает на CMS DrupalВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
сайт негрузится проверить причину и починить в приложение поясненияВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для лендинг страницы требуется реализовать отправку двух форм в а) CRM (AmoCRM) б)На два email адреса. Сама страница сверстана http://chudesno.zz.mu/ Формы отрисованы. Нужно лишь вставить их на сайт и настроить.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день,нужно опыт работы с данным движок обязательно нужно будет взять шаблон на данном цмс, перенести со старого сайта функц и после настроить новые модули есть полное ТЗ, хотим расомтреть вместе с кандидатами Без предоплатыВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Поиск по разделу АВТО сайтов "Авито" и "из рук в руки". Пользователь заполняет форму на нашем сайте , и видит результаты поиска сразу по этим двум сайтам. К результатам поиска можно применить дополнительные фильтры. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад