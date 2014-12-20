Плавный переход

Веб-программированиеЗавершен1 заявка141 просмотр
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Привет!

Ищу человека, который сможет на сайте (тестовая ссылка: http://547654.salontat.web.hosting-test.net/) сделать Плавный переход из первой стриницы на вторую. Желательно без перезагрузки страницы (но ссылка чтобы поменялась).

Детальнее:

Сейчас при нажатии на каждую из иконок слева (Реализуем, Архитектура, Дизайн, Мебель) — открывается соответственно страница с проектами.

1. Нужно сделать так, чтобы при нажатии на каждую из этих 4-х вкладок — эти вкладки плавно уменьшались по ширине и сдвигались влево, а на их месте плавно появлялись картинки проектов.

2. Полоска фиолетовая снизу пропадала и появлялась сверху. Тоже эффектом — фейдом.

По сути начальный и конечный вид должны совпадать с тем, что есть сейчас, но процес перехода нужно сделать Плавно.

Как вариант можно на css3 сделать. А блок с картинками-проектами просто сделать скрытыми, а при нажатии на одну из 4-х кнопок — чтобы она плавно появлялась.

Вот такая не большая задачка.

Кто соображает в css3 или в ява-скрипте — обращайтесь в личку (желательно в скайп) — обьясню конкретнее задачку.

Спасибо за внимание Всем. Жду Ваших заявок!

9 лет назад
venger
Тарас 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tank-ist
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$26
1 день
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