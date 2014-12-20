требуется скрипт регулярного парсинга сайта: http://www.shop-avallon.ru/Catalog/ на вывод требуется: - название товара - артикул - цена - наличие формат желательно csv
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Ищу человека, который сможет на сайте (тестовая ссылка: http://547654.salontat.web.hosting-test.net/) сделать Плавный переход из первой стриницы на вторую. Желательно без перезагрузки страницы (но ссылка чтобы поменялась).
Детальнее:
Сейчас при нажатии на каждую из иконок слева (Реализуем, Архитектура, Дизайн, Мебель) — открывается соответственно страница с проектами.
1. Нужно сделать так, чтобы при нажатии на каждую из этих 4-х вкладок — эти вкладки плавно уменьшались по ширине и сдвигались влево, а на их месте плавно появлялись картинки проектов.
2. Полоска фиолетовая снизу пропадала и появлялась сверху. Тоже эффектом — фейдом.
По сути начальный и конечный вид должны совпадать с тем, что есть сейчас, но процес перехода нужно сделать Плавно.
Как вариант можно на css3 сделать. А блок с картинками-проектами просто сделать скрытыми, а при нажатии на одну из 4-х кнопок — чтобы она плавно появлялась.
Вот такая не большая задачка.
Кто соображает в css3 или в ява-скрипте — обращайтесь в личку (желательно в скайп) — обьясню конкретнее задачку.
Спасибо за внимание Всем. Жду Ваших заявок!
- Похожие заказы
- Веб-программирование16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $222
В общем нужен скрипт сайта для приема и оплаты заказов, мы занимаемся предоставлением услуг по добавлению объявлений в доски объявлений, регистрация в каталогах, и наконец-то решили автоматизировать процесс обработки заказов. Необходим функционал: 1. Личный кабинет пользователя ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Требуется плагин для вставки изображений в редакторе. Что-то похожее на http://habrahabr.ru/post/204176/ Информация об изображении + текст для обвязки (в хтмл рамка с текстом + ссылка на страницу изображения) берутся из базы. Необходима возможность выбора изображения из списка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $35
Нужно сделать хорошую структуру сайту, вся инфа берется через xml запросы. Еще некоторые задание которые нужно будет реализовать (это не все): 1. Доступность товара (Если товара нету в наличии то оно пишет что нету в наличии на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется разработать "front-end" часть приложения. ТЗ пока нет. Предполагается длительное сотрудничество. Требуются предварительные консультации При разработке приложения: 1 Должны использоваться JS-фрэймворки (прежде всего jquery, angular и пр.). 2 Должны ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
В шаблоне CSS и Html Проставить Теги h1 h2 Мета. Настроить Теги в админке. В Шаблоне Настроить Описание . В шаблоне Для Оптимизации Магазина. Задание длинное получилось. За то подробное с картинками ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходим специалист со знанием SSH + навыками базового программирования. Имеется доступ к сайту по SSH. Нужно скопировать раздел, переименовать и удалить лишние данные. В обоих частях - front-end + админка.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать с нуля под ключ аналог портала flagma.ua без модулей по поиску грузов и транспорта (Только объявления, компании, работа) Указывайте цену, срок разработки, примеры работ и скайп для связи. Без скайпа с вами не свяжутсяВеб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать сравнение товаров как на этом сайте http://guardian.ru/products/steel-doors/comparison-steel-doors/, сайт работает на CMS DrupalВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
сайт негрузится проверить причину и починить в приложение поясненияВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад