Проверка формы на количество загружаемых файлов js

Добрый день!

Есть форма с полем для мультизагрузки изображений (multipart form data).

Необходимо сделать проверку на количество загружаемых файлов - т.е. проверку на количество выбранных для загрузки файлов до отправки на сервер:

Если пользователь выбрал больше чем 50 файлов, то блокировать кнопку отправки submit и выводить сообщение.

Если файлов выбрано 50 или меньше, то ничего не делать.

Желательно, чтобы работало в хроме, фф и опера.

Должна быть возможность поменять число файлов для ограничения.

От вас стоимость и срок.