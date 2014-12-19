Проверка формы на количество загружаемых файлов js

Веб-программированиеЗавершен6 заявок106 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Есть форма с полем для мультизагрузки изображений (multipart form data).

Необходимо сделать проверку на количество загружаемых файлов - т.е. проверку на количество выбранных для загрузки файлов до отправки на сервер:

Если пользователь выбрал больше чем 50 файлов, то блокировать кнопку отправки submit и выводить сообщение.

Если файлов выбрано 50 или меньше, то ничего не делать.

Желательно, чтобы работало в хроме, фф и опера.

Должна быть возможность поменять число файлов для ограничения.

От вас стоимость и срок.

9 лет назад
antigen_dll
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
tank-ist
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$6
1 день
Спасибо за работу, все сделано на отлично!
Максим отличный заказчик! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Доработка фильтра на Opencart

    Требуется доработка фильтра на Opencart. Сайт eliteceramica.ru Фильтр работает нормально, ищет по коллекциям. Но нужно сделать так, чтобы фильтр сохранял результаты поиска после перехода по товарам. Например, мы выбрали 2 коллекции, фильтр показал результаты. Мы кликаем на одну ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Скрипт калькулятора

    Добрый вечер, Интересует скрипт работы калькулятора + сохранение данных пользователя в процессе покупки. Без привязки к cms Логику работы калькулятора и шагов оплаты прилагаю. Дизайны для референса прилагаю, верстку всех страниц предоставим. Указывайте ваши стоимости и сроки в ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Синхронизация данных

    $30

    Есть сайт, каталог товаров. Товар закачивается через XML вручную. Нужно автоматизировать процесс, чтоб через XML, постоянно обновлялся каталог товаров.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать сайта на битриксе, есть вёрстка.

    Имеется уже заготовленный интернет-магазин http://gs.zenkot.com/ с подготовленными компонентами. Нужно натянуть на него готовую вёрстку http://postman.tmweb.ru/html/ http://postman.tmweb.ru/html/inner.html , подставить под неё имеющийся функционал. Ничего нового программировать не нужно. От исполнителя требуется хорошее знание CMS Битрикс и аккуратность. Сроки ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется подобрать, настроить и сверстать скрипт аукциона.

    $300

    Подобрать скрипт аукциона, сконфигурировать, настроить, сверстать под наш дизайн. Ничего сложного. Можно собрать все под бутстрапом. Кабинет, админка - обязательны. Дедлайн - завтра все должно быть в готовом виде.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Закрыть от индексации элементы сайта с помощью AJAX

    Нужно закрыть от индексации главное навигационное меню, несколько меню в футере, меню в сайдбаре и плагин последних статей(вернее ссылки, которые появляются по мере добавления статей) для страниц записей. CMS Wordpress. В общем сделать так, чтобы ...

    Ajax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка формы обратной связи

    $15

    Добрый день. Нужно доработать форму обратной связи (FAI UN PREVENTIVO) на сайте http://dentistainmoldavia.com 1) Сделать капчу (не очень сложную но функциональную) На сайте много пожилых людей поэтому не сложную 2) Поле "Фото" сделать резиновым. (При разных размерах ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад