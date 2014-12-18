Доработка формы обратной связи на WordPress

Здравствуйте! Чтобы упростить задачу можно, конечно, взять список сайтов (порядка ста на разных языках) и сделать под каждый настройки, но это тупиковый путь. Я должен сам добавлять/убирать сайты. В основном, все сайты с вакансиями однотипные - через ...