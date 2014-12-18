Добавить фунционал Opencart

Нужно написать простую систему управления редиректами. Чтобы при наборе в браузере сайт/страница1, сайт перебрасывал на сайт/страница2. Чтобы пары (страница откуда, страница куда) можно было бы добавлять в базу и удалять из базы. пишите свои предложения