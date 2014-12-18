Добавить фунционал Opencart

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок146 просмотров
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Добавить в меню категории слева 3-й уровень вложенности и чтобы отображался список товаров. В прикрипленных файлах видно как надо. Стили (плюсик, минусик возле категории) тоже надо учесть.

OpenCart
9 лет назад
ev_danilov
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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