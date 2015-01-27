Настраиваемый серверный парсер вакансий с разных сайтов

Веб-программированиеЗавершен3 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Чтобы упростить задачу можно, конечно, взять список сайтов (порядка ста на разных языках) и сделать под каждый настройки, но это тупиковый путь. Я должен сам добавлять/убирать сайты.

В основном, все сайты с вакансиями однотипные - через поиск вакансий на сайте получаем страницу со ссылками на страницы с вакансиями. Собираем ссылки (кол-во задается) на вакансии и затем парсим в базу все данные вакансий и работодателя (может быть на другой странице) с заданной периодичностью.

Чтобы обойтись без поддержки прокси необходима многопоточность и задержка по времени при обращении к одному и тому же сайту (чтобы не создавать лишнюю нагрузку).

Желательна проверка на повторы - чтобы не парсить старое (скорее всего для этого базу MySQL придется использовать). Статистика и вывод ошибок парсинга по каждому сайту.

Вывод полученных данных по каждому сайту в отдельный xml фид.

Стоимость не указываю в связи с постоянным изменением курса рубля по отношению к доллару. Надо будет с исполнителем согласовывать этапы и оплату.

Если есть уже наработки в этом направлении - хорошо.

9 лет назад
mchuk
48 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alittlebitmore
Кузнецов 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 отзывов(-1)
9 лет назад
$100
7 дней
Лучший разработчик
Прекрасный работодатель, предоставил предоплату, хотя я и не просил, адекватно ведет дела. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Добавить фунционал Opencart

    Добавить в меню категории слева 3-й уровень вложенности и чтобы отображался список товаров. В прикрипленных файлах видно как надо. Стили (плюсик, минусик возле категории) тоже надо учесть.

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка CRM (PHP + MySQL + Bootstrap)

    $1700

    Необходима разработка CRM для учебного центра компании. Реализуется регистрация обучаемых, запись их на обучение, контроль сертификатов. Учебные материалы и тесты НЕ нужны. Интерфейс на bootstrap. Имеется тема для оформления (куплена уже) - http://wrapbootstrap.com/preview/WB07061TJ. В настоящий момент ...

    PHPMySQLBootstrap
    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен поисковик по базе данных спортивных ставок(сайт oddsportal.com)

    К примеру вводим в поле search название команды например Barcelona.Выдает историю матчей команды.Нужно чтобы программа могла по параметрам поиска автоматически отсеять матчи ,например когда в матчах Барселоны был сыгран результат с коэффициентом выше 5,когда конкретно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Добавление позиций на сайт

    $10

    добавление позиций на сайт tvoyturetskiy.ru Требуется 1)Сделать масштабируемость сайта под экран 2)сделать позиции с модулями с двух сторон и снизу как на http://www.turkishfirst.ru и http://turkrusclub.ru/ разместить идентичные модули

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт перенаправления на php

    Нужно написать простую систему управления редиректами. Чтобы при наборе в браузере сайт/страница1, сайт перебрасывал на сайт/страница2. Чтобы пары (страница откуда, страница куда) можно было бы добавлять в базу и удалять из базы. пишите свои предложения

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт перенаправления

    $20

    Нужен скрипт на промежуточную страницу, который определял бы IP юзера и искал бы совпадения в нескольких таблицах базы данных где указаны диапазоны IP-адресов гейтов операторов сотовой связи России. Каждой базе присваивается соответствующая ссылка. При нахождении ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать готовый сайт+разместить контент

    $100

    Вот этот сайт: http://themeforest.net/item/aaika-responsive-multipurpose-html5-template/9781739 Необходимо поменять элементы местами, что то убрать, что то добавить + разместить контент Детальное тз ТОЛЬКО после собеседования Требования: Опыт работы от 7 лет в данной сфере Знания php, html, ajax, jquery Наличие скайпа - обязательно Частый онлайн

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно разработать плагин для NetCat CMS

    От вас примеры плагинов, которые вы разрабатывали для данной системы и стоимость часа работы. Если плагины не разрабатывали, но имеете большой опыт работы с данной системой, то тоже отписывайтесь и будем обсуждать.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад