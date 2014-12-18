Парсинг данных в базу mysql.

Приветствую. У меня есть сервис, назовем его №1 где у каждого клиента есть личный кабинет.

С другой стороны есть еще один личный кабинет, назовем его №2, логином и паролем для доступа к которому соответствует ID клиента из сервиса №1.

Нужно сделать парсинг в базу или без базы, не знаю как лучше, чтоб некоторые данные (цифры) из сервиса №2 я мог отобразить в личном кабинете на сервисе №1.

Самая сложность я так понимаю в том, что нужна авторизация, перед тем, как парсить данные.

Просьба добавлять заявки только тем, кто готовы приступить к выполнению прямо сейчас! Сроки горят, у меня есть часа 3-4 на выполнение задания.