Парсинг данных в базу mysql.

$20
Веб-программированиеЗавершен3 заявки135 просмотров
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Приветствую. У меня есть сервис, назовем его №1 где у каждого клиента есть личный кабинет.

С другой стороны есть еще один личный кабинет, назовем его №2, логином и паролем для доступа к которому соответствует ID клиента из сервиса №1.

Нужно сделать парсинг в базу или без базы, не знаю как лучше, чтоб некоторые данные (цифры) из сервиса №2 я мог отобразить в личном кабинете на сервисе №1.

Самая сложность я так понимаю в том, что нужна авторизация, перед тем, как парсить данные.

Просьба добавлять заявки только тем, кто готовы приступить к выполнению прямо сейчас! Сроки горят, у меня есть часа 3-4 на выполнение задания.

MySQL
9 лет назад
bubniv
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Очень рекомендую данного исполнителя. Были крайне сжатые сроки на выполнение задания. Все было сделано очень быстро и качественно. Только положительные рекомендации. Обязательно будем работать еще. Спасибо, Виктор.
Было приятно работать с Евгением. Не смотря на сжатые сроки, Евгений подробно объяснил что требуется, без лишних вопросов предоставил все необходимые данные для решение поставленной задачи. И хладнокровно выждал конца оговоренного времени на решение проблемы. Не отвлекая частыми вопросами о состоянии работы. Рекомендую, как вежливого и хорошего заказчика.