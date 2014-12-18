Парсинг данных в базу mysql.

Работа с WordPress ТЗ по ссылке: https://yadi.sk/i/ZgqNGJmkdgTVL Работа с меню и визуализацией, вставить логотип! Поправить футер, вcтавить шапку, добавить хлебные крошки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую. У меня есть сервис, назовем его №1 где у каждого клиента есть личный кабинет.
С другой стороны есть еще один личный кабинет, назовем его №2, логином и паролем для доступа к которому соответствует ID клиента из сервиса №1.
Нужно сделать парсинг в базу или без базы, не знаю как лучше, чтоб некоторые данные (цифры) из сервиса №2 я мог отобразить в личном кабинете на сервисе №1.
Самая сложность я так понимаю в том, что нужна авторизация, перед тем, как парсить данные.
Просьба добавлять заявки только тем, кто готовы приступить к выполнению прямо сейчас! Сроки горят, у меня есть часа 3-4 на выполнение задания.
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