PHP-скрипт перевода диапазона ip в regexp

$10
Веб-программированиеЗавершен5 заявок173 просмотра
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На входе есть начальный и конечный ip, например 88.88.88.0, 88.88.88.255. На выходе нужно получить регулярное выражение для файла .htaccess

^88.88.88.([0-9]|[1-9][0-9]|1([0-9][0-9])|2([0-4][0-9]|5[0-5]))$

Нужна только php функция для этого, без веб-интерфейса.

PHP
9 лет назад
ladzio1
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
knight2007
Владимир 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$6
1 день
Работу сделал быстро. Всё работает четко по заданию.
Быстро нашли общий язык. После решения задачи тут-же перевел деньги. Рекомендую.