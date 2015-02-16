PHP-скрипт перевода диапазона ip в regexp

На входе есть начальный и конечный ip, например 88.88.88.0, 88.88.88.255. На выходе нужно получить регулярное выражение для файла .htaccess

^88.88.88.([0-9]|[1-9][0-9]|1([0-9][0-9])|2([0-4][0-9]|5[0-5]))$

Нужна только php функция для этого, без веб-интерфейса.