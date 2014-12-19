Работа с WordPress ТЗ по ссылке: https://yadi.sk/i/ZgqNGJmkdgTVL Работа с меню и визуализацией, вставить логотип! Поправить футер, вcтавить шапку, добавить хлебные крошки.
JS скрипт изменяющий расположение элемента на странице
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача - есть сайт 4один0.braincloud.by
А также есть 3 swf-ролика, которые нужно повесить на сайт.
http://www.fastswf.com/6-mDGnM
http://www.fastswf.com/tq1t7yU
http://www.fastswf.com/MDXJyv8
Проблема в том, что фоновая картинка всегда занимает 100% размера ширины браузера, и невозможно просто спозиционировать каждый swf абсолютно, указав точные значения, или даже процентные - будет все равно не слишком точно. Например http://www.fastswf.com/6-mDGnM - при ширине браузера 1366 он будет отлично совпадать с водой, а при ширине 1920 - пузырьки уже поднимаются из груды золота.
Нужен скрипт, который будет автоматически считать ширину браузера, и в зависимости от этого позиционировать SWF.
Логика работы настройки скрипта такой:
"если ширина браузера 1020px, то отступ сверху 200px, слева 800px"
"если ширина браузера 1280px, то отступ сверху 250px, слева 975px"
...
Все значения мы зададим вручную.
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