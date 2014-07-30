Drupal 7. Плавный переход между страницами

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Закрыт4 заявки148 просмотров

Приветствую!

Есть сайт на drupal 7, требуется реализовать на нем плавный переход между страницами (пример можно посмотреть на этом сайте: http://www.aic.ru/, при клике на верхнее меню)

В заявках оставляйте сроки и стоимость

Drupal
11 лет назад
alim
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров